勇挫世一吳安儀捧生涯第19冠
香港「四眼Cue后」吳安儀上周五在阿爾巴尼亞女子桌球公開賽，再遇宿敵兼「世一」的泰國名將勒查露爭逐決賽，二人鬥足7局，吳安儀成功阻截對方的反擊，以4比3稱后，並贏得生涯第19個女子排名賽錦標。
賽後吳安儀表示今次比賽的確贏來不易：「小組賽已經不容易，因不敵中國的白雨露以次名出線，跟住8強面對伊雲絲，決賽再撼勒查露，其實這已是繼美國及比利時公開賽後，第3次碰到她；今天開局自己的防守很好，帶住3比0，但被她追至3比3時自己很緊張。」安儀坦言今仗發揮穩定：「幸好自己的發揮穩定，在關鍵時刻沒有犯錯，而見她的水平一次比一次高，其實一場比一場更難打。」
留英度新歲︰盼大家健健康康
完成今項賽事後，安儀會繼續留在阿爾巴尼亞，參加稍後展開賽的WSF公開賽，而在年初三會到英國利茲參加Q-Tour以爭取男子職業巡迴賽的資格，因此她將在英倫度新歲，而她也不忘向球迷提早拜年：「我要新年後才回來，先跟大家拜個早年，祝各位新年快樂，身體健康，因為我嘅狗狗Muffin最近都唔舒服，所以大家都要健健康康，事事順利！」
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