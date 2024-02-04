勇挫世一吳安儀捧生涯第19冠

賽後吳安儀表示今次比賽的確贏來不易：「小組賽已經不容易，因不敵中國的白雨露以次名出線，跟住8強面對伊雲絲，決賽再撼勒查露，其實這已是繼美國及比利時公開賽後，第3次碰到她；今天開局自己的防守很好，帶住3比0，但被她追至3比3時自己很緊張。」安儀坦言今仗發揮穩定：「幸好自己的發揮穩定，在關鍵時刻沒有犯錯，而見她的水平一次比一次高，其實一場比一場更難打。」