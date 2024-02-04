近4萬Fans睇操練 美斯碧咸現身high爆全場

香港隊對國際邁亞密前夕，這支美職球隊率先到達大球場，進行賽前操練，吸引39,916名球迷入場。球王美斯及「萬人迷」碧咸亦有現身，更在操練後齊齊教導小朋友踢波，場面十分熱鬧。

多名球迷衝落草地 是日公開訓練雖然下午2時半才開放讓公眾入場，但多名球迷提早幾小時，已穿上美斯球衣在大球場門外排隊等候，整體秩序良好。直至5時30分，一班國際邁亞密職球員，終於在班主碧咸帶領下入場，而萬眾期待的球王美斯則壓軸出場，全場掌聲雷動，而前鋒蘇亞雷斯則在較後時間才現身。

值得一提，美斯操練時未有參與隊內分隊賽，僅全程在旁慢跑及拉筋，惟他在之後的社區慈善足球訓練，仍親自落場教導小朋友，期間多名球迷衝入場區，但全部都被工作人員截停。而當一眾邁亞密球員離開後，輪到「萬人迷」碧咸上陣，與一班小朋友踢波，完場後眾人更進行大合照留念。

活動完結後碧咸表示感謝各位球迷的支持：「容許我代表國際邁亞密整支球隊，多謝球迷連日以來，一直咁熱烈歡迎我哋。邁亞密係一支好特別球隊，希望大家可以好好享受呢次賽前操練，同埋期待周日表演賽。」

圖、文：李浚湣