大球場開騷星光熠熠 香港隊鬥邁亞密全力獻技

邁亞密巨星 美斯

超級星戰大球場爆發！香港隊今日將在香港大球場迎戰美職球隊國際邁亞密。邁亞密陣中星光熠熠，當中最受矚目當然是阿根廷球王美斯，一班港超聯球員今次有幸與他正面交鋒，定必使出渾身解數，務求在香港球迷面前踢出漂亮一仗。（ViuTV 99及Now 630周日下午4時直播）

香港隊中場陳肇鈞（Philip）稱能夠與其他港超隊伍的球員並肩作戰，感覺新鮮：「安尼亞識得喺前面停波，傑志嘅米基爾又係好波之人，希望佢哋可以為對手帶嚟威脅。」Philip又期望能和美斯同場競技，他笑言：「如果可以同美斯同場踢波，應該夠我喺其他人面前『吹』好耐，希望我有呢個機會。」

葉鴻輝︰唔會放軟手腳 至於香港隊門將葉鴻輝10年前有份代表香港，出戰對阿根廷的足總百周年紀念賽，如今再有機會與球王美斯交手，他對此期待萬分：「美斯同10年前比，仲係咁犀利，前年仲攞埋世界盃冠軍，今次應該會更加熱鬧。」「阿輝」又指，即使今場為表演賽，但絕不會放軟手腳，盼為球迷送上一場精彩賽事。

馬天奴︰以贏波為目標 另邊廂，正展開亞洲之旅備戰新球季的國際邁亞密，剛慘吞沙特阿拉伯球隊艾納斯6蛋，季前熱身賽遭遇5連敗。阿根廷籍主教練馬天奴早前強調今場目標贏波，但坦言對香港隊未有太深認識，令備戰有一定困難：「自己好難完全清楚每支對手狀況，只知道香港隊最近曾參與亞洲盃決賽周，亦有睇過佢哋比賽。不過今次佢哋由球會代表組成，陣容截然不同。」

值得一提，美斯上場因傷僅上陣數分鐘，馬天奴賽前避談這名阿根廷球王傷勢，惟指會盡量讓他上陣。

邁亞密射手 蘇亞雷斯 香港隊門將 葉鴻輝 香港隊翼鋒 艾華頓（右）