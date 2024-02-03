大批Fans迎接今大球場操練 邁亞密襲港引爆美斯狂熱

萬眾期待，「美斯狂熱」正式起動！即將在香港大球場出戰表演賽的美職球隊國際邁亞密，昨日中午抵港，一眾職球員包括美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴、布斯基斯等球星悉數亮相。其後大軍抵達酒店時，更有大批球迷預先守候，不斷高呼Messi，場面墟冚。

周五凌晨國際邁亞密與艾納斯進行友賽後，大軍全體職球員旋即乘搭私人飛機來港，備戰周日舉行在大球場對香港隊的表演賽。惟因航班延誤，大軍比預定時間延遲約1小時才抵達赤鱲角。專機停定後一眾職球員陸續步出機艙，其中美斯手持他最愛的瑪黛茶，仲自己拎行李慢慢落樓梯，毫無架子，而且見佢行動自如，唔似有傷在身。

大堂內不斷高呼「Messi」

國際邁亞密一行人在停機坪出席歡迎儀式及拍攝大合照，隨後登上隊巴前赴酒店。當隊巴抵達酒店停車場，部分球迷舉着紙牌一擁而上迎接，而酒店大堂更被fans迫爆，除帶齊紙牌、球衣等「應援物」，更紛紛高舉手機爭相第一時間拍攝這位阿根廷球王及一眾球星。酒店方面為隆重其事，特意安排舞獅迎接大軍到來，此時球迷情緒更高漲，不斷高呼「Messi」，場面相當熱鬧。其中年僅14歲的孫小朋友，昨晨特意由杭州來到酒店捕獲美斯，他指自己已支持這名阿根廷球星7、8年，可惜今次只能買到賽前操練門票，對首次見到偶像表示期待。