香港女足2:3飲恨

逾千Fans打氣 與廣東互有攻守 女子省港盃相隔5年，昨晚假旺角大球場上演，吸引1,039名球迷入場，港隊今場憑張煒琪、陳綺馨的入球一度反超前，但尾段失守下最終以2比3落敗，而廣東隊則連續5屆捧走冠軍。

力爭首冠的港隊女足，今場由梁蔚雅把關，冼仲意、鍾貝琪鎮守後防，隊長陳詠詩連同曾麗薇在中場掃蕩，梁匡蕎、陳綺馨和張煒琪負責攻堅。馬澤純、蘇鎧霖及早前外流中甲佛山皓搏的朱寶恩先列後備。

主場出擊的港隊，開賽初段不落下風，未足1分鐘已有埋門機會，陳綺馨右路傳中，張煒琪頭槌頂高。8分鐘港隊再有機會，張煒琪單刀被對方門將撲出，陳綺馨補中卻被判越位在先。大難不死的廣東隊，隨後即取得領先，隊長廖美欣遠射死角入網。

張煒琪陳綺馨齊齊建功 不過港隊未有自亂陣腳，24分鐘趁對方後衞解圍不遠，張煒琪快腳射入，追成1比1。5分鐘後更成功反超，曾麗薇斬入禁區，陳綺馨近門撞入。不過34分鐘湛沐羲為廣東隊扳平，半場兩隊暫時踢成2比2。

易邊後港隊接連換入關詠瑜、朱寶恩加強攻力，68分鐘對方後衞回傳不夠力，門將解圍省中張煒琪僅僅高出。76分鐘馮雪雯交前，關詠瑜射門又無功而還。但81分鐘港隊遭何晴茵近門補射得手，再次成落後一方。比賽尾後陳詠詩窩利攻門，被門將飛身撲出，最終港隊以2比3不敵廣東隊。圖、文：李浚湣