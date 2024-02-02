太極虎被評欠霸氣 曹圭成：對我零影響

南韓今屆賽事「霸氣盡失」，尤其16強對沙特阿拉伯一戰更幾乎出事，因而遭到批評，一眾前線球員「受害」最深，就連上仗後備入波的曹圭成也沒有例外。不過，這位「太極虎9號仔」對此不以為然，表示外界的聲音對他不會構成影響，更分享到減壓方法：「外界批評對我零影響，作為職業球員，質疑聲已成為生活一部分，走過困難時刻去專注比賽嘅方法有好多，我會冥想同閱讀，但更重要係有班充滿正能量嘅人喺我身邊，包括主教練同一班好隊友。」