太極虎被評欠霸氣 曹圭成：對我零影響
「澳韓大戰」前夕，賽前南韓主教練奇連士文在曹圭成陪同下出席記招。雖然比對手少兩日時間休息，曹圭成仍表示球隊已做好準備，在這場硬仗交出好成績：「呢場我哋冇壓力，最緊要係發揮出南韓嘅長處。」
南韓今屆賽事「霸氣盡失」，尤其16強對沙特阿拉伯一戰更幾乎出事，因而遭到批評，一眾前線球員「受害」最深，就連上仗後備入波的曹圭成也沒有例外。不過，這位「太極虎9號仔」對此不以為然，表示外界的聲音對他不會構成影響，更分享到減壓方法：「外界批評對我零影響，作為職業球員，質疑聲已成為生活一部分，走過困難時刻去專注比賽嘅方法有好多，我會冥想同閱讀，但更重要係有班充滿正能量嘅人喺我身邊，包括主教練同一班好隊友。」
奇哥：９號仔係生活態度
球員時代貴為德國「金色轟炸機」的奇連士文，坦言明白曹圭成所受的壓力，並表示已向愛將分享「9號仔」的生存之道：「9號仔係一種生活態度，係一種更專注去把握下一次機會，而唔會拘泥於過去嘅態度，米高佐敦曾經講過佢射失嘅次數，遠比入樽次數多，我密切關心佢（曹圭成）嘅情況，好開心見到佢一直保持笑容。」
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