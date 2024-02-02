球王Fans機會嚟喇！美斯今日抵港！醒你追星攻略

美斯旋風襲港！阿根廷巨星美斯率領美職聯球隊國際邁亞密今日抵港，已知公開行程包括周六（3日）假香港大球場進行公開操練，以及周日（4日）與香港代表隊進行表演賽，當代球王現身，相信會有唔少「野生捕獲」機會，追星球迷最好刨熟行程，掌握時機。

國際邁亞密由美斯及一眾星級隊友蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴領軍，陣容星光熠熠，班主「萬人迷」碧咸會提早來港出席商業活動，球隊今午約2時乘搭私人飛機由沙特阿拉伯來港，停機坪會有歡迎儀式，球員唔會經入境大堂，所以球迷唔使去接機，大軍入住香港富麗敦海洋公園酒店，去酒店等仲實際。

國際邁亞密明午公開操練 聽日下午5時30分，國際邁亞密假香港大球場進行公開操練，大球場於活動開始前3小時開放，持票人士可入場觀看操練，操練結束後仲有社區足球訓練營。

姜濤Anson Lo賽前表演 去到周日，國際邁亞密對香港代表隊表演賽，就會喺下午4時開賽，大球場於中午12時30分開放，下午2時15分有賽前表演，出席歌手包括姜濤、Anson Lo盧瀚霆、G.E.M.鄧紫棋及Gareth.T湯令山，賽前操練同比賽當日，Now 630都有直播。比賽結束後，球隊預計於周一（5日）轉赴日本，結束香港旋風之旅。

執法機構宣布，周六、周日（3日、4日）國際邁亞密進行操練及比賽期間，跑馬地大球場一帶會分階段實施封路及改道措施，追星球迷須留意有關公布。

美斯