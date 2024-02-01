門將奧利斯重投標準流浪

港超聯標準流浪昨日透過Fb專頁公布，舊將烏克蘭門將奧利斯回歸球隊。

現年34歲的奧利斯，本月獲香港永久居民身份，現正申請特區護照，並期待轉為本地球員身份的時刻盡快來臨。「成為香港本地球員是我多年目標，相信會為我帶來更多球員生涯發展的可能性，因為放眼香港以至亞洲，球隊大都不會花外援名額在門將這個位置上。」奧利斯道。

即將轉為本地球員 在港7年多見證本地球圈不少改變，即使疫情期間仍選擇留下，奧利斯認為艱難的日子已經遠去：「我選擇香港不僅因為足球，這是個好地方、我遇到很多好人，即使經歷艱難時刻也沒想過離開，只會跟自己說日子縱然不易過，但應為目標而堅持，那些殺不死我的，必然使我更為強大。」

不論在球場內外，奧利斯都樂於與隊友分享知識和經驗：「不只是守門員，只要任何隊友需要，我都願意幫忙。球隊目前人腳理想，有力爭取好成績，我會盡全力協助。」這位即將成為本地球員強調，只要生活自律就可保持身體狀態，希望未來數年保持競技水平，向更遠大的目標進發。