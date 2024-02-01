冠忠南區輕取香港U23晉級4強

昨晚假九龍灣公園上演的「賽馬會菁英盃」A組獨腳戲，冠忠南區與香港U23交鋒。南區憑艾華、陳潤潼及積遜各建一功，以3比0淨勝香港U23，同時鎖定4強席位。

是役只要贏波即出線4強的南區，派出基斯及杜馬思鎮守中路，冨樫凌央和鞠盈智負責派牌，協助「肥彭」史提芬彭利拿攻堅；香港U23方面改由鄧梓朗把關，林學曦擔正爭取入球，鄧筵霑及何家智先列後備

艾華陳潤潼積遜入波 6分鐘，南區先獲機會，艾華右路傳中，史提芬彭利拿門前射高。20分鐘，鞠盈智送前，艾華禁區外窩利抽射，鄧梓朗欲救無從，南區領先1比0。南區攻勢不斷，39分鐘，史提芬彭利拿起腳射門，惟皮球中門柱彈出，南區半場領先一球。

易邊後初段南區繼續控制戰局，其中艾華多次利用速度製造威脅，包括65分鐘，右路發難後傳入中路，史提芬彭利拿接應射門，今次被鄧梓朗接實。眼見遲遲未能取得「燕梳球」，南區調入佐佐木周和李小恆加強攻力，81分鐘果然收到效果，陳潤潼接應傳中，後上助攻射成2比0，8分鐘後積遜罰球直射破網，為球隊「埋齋」，南區以3比0輕取香港U23，提早一輪與大埔攜手打入4強。圖、文：鄧文滔