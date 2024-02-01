港女足望藉地利捧走獎盃

第5屆女子省港盃今日晚上假旺角大球場上演，港隊昨午於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行賽前最後一課操練，主教練列卡度（Rambo）盼望球隊可以改善把握力，而首次參戰的小將朱寶恩，則指自己會盡力爭取入球。（港台電視32周四晚8時直播）

對上4屆全數落敗的港隊，今屆強陣出擊，23人大軍名單除陳詠詩、張煒琪及鍾貝琪多名具經驗球員壓陣外，梁匡喬與朱寶恩等年輕新星亦有份入選，實行以老帶新。主教練列卡度表示全隊目前戰意高昂，會盡力爭取贏波捧盃：「之前亞運同東亞盃外圍賽成績唔算理想，雖然表現唔曳，但外界只會睇結果，贏波先係最重要，一班球員亦好清楚，加上有主場之利，今場波我哋有好大決心。」

女子省港盃相隔5年再復辦，Rambo坦言對現今的廣東隊了解不深，只知道對方陣中有不少球員在中超打滾，踢法機動之餘，技術亦不俗。他希望球隊今場繼續踢得進取，並能夠改善埋門把握力：「自從我上任後，都希望球隊踢得進取啲，失波後盡快搶番控球權，從而製造攻勢。不過球隊最大問題都係把握力，最近幾場比賽有啲埋門處理得唔好，如果擺到個波入網，形勢可能會改變。」

朱寶恩再踏旺角場感緊張 早前轉投中甲球隊佛山皓搏的前鋒朱寶恩，首次參與省港盃，她承認有一定壓力，又提到今場個人目標：「自己第二次踢旺角場，都幾緊張，個場好大，到時應該有好多球迷入場。首先梗係想入波，希望交出最佳表現。」Rambo對朱寶恩成功外流亦感到開心，盼望年僅18歲的她能夠藉此體驗職業足球。圖、文：李浚湣

列卡度