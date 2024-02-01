5,067球迷入場氣氛Hot爆 港隊派兩蛋先聲奪人

第42屆省港盃相隔5年後再次復辦，港隊昨晚先坐鎮旺角大球場，主場出戰首回合對廣東隊，賽事吸引5,067名球迷入場，氣氛爆燈。結果港隊憑陳肇鈞及潘沛軒上下半場各建一功，首回合先贏2比0，次回合於2月7日在越秀山體育場進行。

省港盃相隔多年再復辦，多名球迷選擇提早進場，更有不少人來到現場買飛，售票處一度出現人龍。港隊是役由謝家榮把關，後防包括隊長李毅凱、黃梓浩、曾以行，以及首次披上港隊戰衣的鐘樂安。陳肇鈞、余在言和林衍廷組成中場，前線三叉戟為孫銘謙、張憙延及潘沛軒。客隊廣東則由隊長史亮領軍，前中國國腳肖智負責攻堅。

陳肇鈞潘沛軒各建一功 佔主場之利的港隊，11分鐘已打破缺口，張憙延橫傳，陳肇鈞後上勁射死角破網。港隊之後換入林樂勤頂替傷出的左閘黃梓浩，24分鐘差點再下一城，余在言交出直線，潘沛軒推入禁區起腳僅中網側。港隊氣勢凌人，39分鐘，余在言開出角球，李毅凱撞射惟角度太正。上半場尾段廣東始見有威脅埋門，葉楚貴接應傳中頭槌攻門，被謝家榮橫身接實，半場港隊領先1比0。

易邊後廣東隊換入李永佳企圖收復失地，但52分鐘再度失守，孫銘謙傳入中路，潘沛軒無人看管下撞入，港隊領先2比0。4分鐘後港隊再有機會，但余在言遠射無功而還。67分鐘輪到孫銘謙禁區內力壓對方起腳，亦告高出。港隊隨後接連換入黃皓雋及周子謙，83分鐘前者即開出罰球，李毅凱接應頂入，惟旁證指「阿凱」越位在先，港隊未能增添紀錄，完場手握兩球優勢等次回合上演。圖、文：李浚湣