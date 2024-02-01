傅家俊退出德國大師賽

最近狀態甚佳的香港桌球天王傅家俊（Marco），前日在德國大師賽首圈，與A戴維斯爭逐4局後，以健康為由中途退賽，大批粉絲在社交平台留言慰問，並祝願這位「Wonder爸」早日康復，而Marco的太太Shirley亦在社交平台上回應朋友的慰問：「多謝大家對佢嘅關心，唔使擔心！He's OK！」

Marco前日在德國大師賽外圍賽以5比1轟走四屆世界冠軍沙比，賽後還期望可以繼續保持尚佳表現，爭取成績，然而今天在64強遇上A戴維斯開局不俗，以71比31先下一城，但其後A戴維斯在第2局轟出一Cue62度，繼而Marco的發揮不穩，受到眼疾問題影響連輸3局，最後他完成首節的4局後決定放棄爭逐，選擇退賽。

眼疾困擾球迷送祝福 世界桌球巡迴賽（WST）官網在社交平台上載了Marco退賽的消息，大批球迷即留言問候，更有支持者表示Marco的眼晴再出現重影，並希望WST未來繼續批出外卡讓Marco參賽。裁判最後判Marco以1比5出局，讓A戴維斯躋身32強。傅家俊亦因眼疾問題，已訂機票提早返港。