on.cc東網直播 總決賽火併各勝一仗 滿貫香港東方G3巔峰對決

滿貫 惠龍兒

香港東方甲一總決賽Game 2展現爭勝決心，以78比73終結滿貫今季16連勝走勢，5場3勝制追成場數1比1。兩軍休息一日後，今晚於修頓場館合演Game 3大戰，對體力和心態都是一大考驗，球迷萬勿錯過這場精彩大戰，期待修頓再現「full house」！（on.cc東網周四晚上7時30分直播；港台電視32周五凌晨零時播映）

香港東方在Game 1未能把握領先多達13分的優勢，最終將勝利拱手相讓，上場他們不再犯相同錯誤，最終以78比73取勝，總決賽系列賽扳成1比1。Game 2東方防守更加硬淨，將滿貫團隊三分球命中率壓至19％，「綠軍」全場僅命中5記三分球。進攻上東方亦有射手梁嘉顯回勇，Game 1僅得2分的他這仗手感火燙，轟入4記三分球，取得全場最高25分，分擔了兩名洋將基拔和麥洛連的得分重任。

香港東方上季在4強擊敗滿貫，可惜後勁不繼，總決賽以0比3不敵南華，無緣登上冠軍寶座，今季梁嘉顯、卜聿揚、蘇利文等年輕球員都成熟不少，大賽表現更勝之前，「嘉顯」表示：「我們真的好想、好想贏番，這就是關鍵。多謝教練和團隊給予我好大信心，無論哪個球員狀態高低，大家都互相扶持，他們亦給我很多耐性，令我慢慢找回狀態。」

梁嘉顯：教練團隊給予信心 兩隊3日內出戰兩場比賽，梁嘉顯坦承戰術部署上不會有太大分別，最重要是全力應戰：「每一場比賽都好重要，但現在是全季最重要的系列賽，每場都會好想贏、搏命打！作為球員都是專注做好自己，好好執行教練的指示。」

滿貫上仗其實有4人得分上雙，第2節亦曾追至落後2分，不過球隊全場有多達25次犯規，造就「藍軍」頻頻踏上罰球線，其中梁嘉顯一人就從罰球取得11分，今場他們需要多加留意這方面。

滿貫 蔡再懃 香港東方 卜聿揚