泰那：可能打多一季退役

永倫頭號得分主力泰那季軍戰Game 2再次挺身而出，全場轟入33分，助球隊直落兩場擊敗福建。永倫今季簽入韓天次、何倚富、陳可鈐和吳翊旺等，陣容年輕不少，總結今季，泰那讚揚年輕球員在大賽中不斷成長，期望下季能再進一步，重返總決賽：「今季這隊永倫相當年輕，幾乎是全新陣容，但我們整個賽季都做得很好，特別是季後賽對香港東方，打了3場硬仗，拚盡了所有，最後僅與總決賽擦身而過。下季目標都是一樣，就是打進總決賽。」

以往專責得分的泰那今季減少單打，分擔更多組織工作，不時利用其突破能力吸引夾擊，為射手們製造空位出手，他勉勵年輕球員繼續努力：「當然這些年輕球員還有很多學習的地方，對東方、滿貫這些強隊要準備得更好，希望他們繼續每天尋求進步。」

笑言感覺自己「老了」 36歲的泰那和44歲隊長周迎堅仍然是主力球員，泰那笑言不知道「阿堅」下季還會不會打，但他開始感覺自己「老了」：「我會不會打多2至3季？真的不知道，可能打多1季就不打，因為我都老了，不過再看看身體感覺再決定吧！」泰那最後不忘感謝球迷的支持：「我們擁有聯盟最佳的球迷，每一場都想為他們付出所有，好感謝他們對球隊的支持。」