港網隊維園出擊誓搶第2組席位

今次4場單打及1場雙打均採用3盤2勝制，勝方可躋身世界第2組，負方則要在所屬地區參加第3組賽事。港隊去年9月在維園主場面對拉脫維亞，以3比2力壓對手晉級，今次再以黃澤林為首，配合王康傑、吳奇龍及黃俊鏗出戰，余曉東繼續擔任隊長；津巴布韋則續由帶領球隊13年的Benjamin Lock領軍。

網總會長鄭明哲於官網呼籲市民入場：「球迷支持港隊的同時，也可體驗台維斯盃比賽的激情。這亦是球手向大家展示才華的好機會，畢竟他們大部分時間在海外比賽。同樣重要的是，我們有機會向世界展示有能力組織頂級的世界級比賽，如台維斯盃、ATP及WTA巡迴賽事。」Coleman去年9月為港隊出戰台維斯盃時，其世界排名為534，目前已升至246位創下職業新高。