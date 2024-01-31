多哈大獎賽佘繕妡神勇闖關

港隊今站派出7人出戰，「世一」江旻憓直接躋身正賽，佘繕妡、連翊希、朱嘉望、陳渭泠、陳海琳和陳祉澄則由資格賽打起。世界排名26的佘繕妡於小組賽取得3勝3負，晉級淘汰賽，之後分別以15比8和15比6擊敗俄羅斯劍手Ekaterina Tarasova及世界排名55的加拿大劍手Leonora Mackinnon，取得正賽資格。