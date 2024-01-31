多哈大獎賽佘繕妡神勇闖關
香港女子重劍隊周一出戰卡塔爾多哈劍擊大獎賽，21歲港將佘繕妡（圖）在資格賽晉級，與世界排名第1的隊友江旻憓，今日登場正賽。
港隊今站派出7人出戰，「世一」江旻憓直接躋身正賽，佘繕妡、連翊希、朱嘉望、陳渭泠、陳海琳和陳祉澄則由資格賽打起。世界排名26的佘繕妡於小組賽取得3勝3負，晉級淘汰賽，之後分別以15比8和15比6擊敗俄羅斯劍手Ekaterina Tarasova及世界排名55的加拿大劍手Leonora Mackinnon，取得正賽資格。
其餘港將成績，陳渭泠、陳海琳、朱嘉望和陳祉澄分別在淘汰賽首圈止步，連翊希先以15比13險勝塞爾維亞的Jana Grijak，但之後不敵愛沙尼亞劍手Katrina Lehis，與64強正賽擦身而過。
法國劍會賽張家朗封王
至於香港男花隊日前出戰法國劍會會內賽，「劍神」張家朗狀態大勇，小組賽以全勝姿態晉級，4強擊敗法國劍手後，決賽再以15比13力挫捷克劍手查佩迪治，勇奪冠軍，為下月10日於意大利都靈舉行的花劍大獎賽寓賽於操。■余樂詩報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：