等演港腳地標戰鐘樂安：努力有回報

今次港隊省港盃22人大軍名單中，其中一名最受關注當然是東方中堅鐘樂安（Leon），這位最近才從膝傷中康復的港蘇混血兒，將以補選身份亮相這項傳統大賽，更有望上演港隊「地標戰」，他直言這是自己過去一直努力訓練的獎勵。

現年25歲的鐘樂安，出身於蘇超老牌球會赫斯青訓，上年冬季轉會窗加盟東方後有不俗表現，可惜因傷患一直未能代表港隊披甲，並缺席早前舉行的亞洲盃決賽周。不過Leon早前已傷愈，最終成功獲補選參與省港盃，對此他相當意外：「老實講有少少驚喜，因為一開始唔喺初選名單上，冇諗過會入到決選。我知道省港盃好有歷史，自己都相當期待，好高興可以參與其中。」

藉康復經歷勉勵同路人 Leon上季季尾因膝傷接受手術，經過大半年休養，去年12月底才再踏戰場，他坦言康復過程艱難，認為能夠出戰省港盃，屬於努力的成果：「復原要消耗大量時間、精力同紀律，無論精神定身體上都唔容易，但我堅持每日都認真訓練，為重返球場做準備。相信教練今次揀我，都係因為最近喺東方發揮唔錯，絕對係我努力嘅獎勵。」他又希望這段經歷能激勵其他正養傷的球員，讓他們知道「隧道盡頭總有光」。