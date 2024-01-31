省港盃相隔5年復辦旺角場駁火 港隊擺擂台爭拔頭籌

港隊箭頭 潘沛軒

第42屆省港盃相隔5年再次復辦，今晚首回合港隊先坐鎮旺角大球場恭迎廣東隊。其中由卡塔爾趕返香港領軍的主教練莊恩安達臣，盼望球隊以杭州亞運班底為骨幹下，爭取成為3連霸。港隊昨晚在旺角大球場進行前賽唯一一課操練，22位球員皆有現身。（港台電視32周三晚8時直播）

剛帶領港隊出戰亞洲盃決賽周的主教練莊恩安達臣，早前向本報記者透露多哈時間今日凌晨才返港，故昨日未能趕及出席賽前記者會，由足總菁英培訓總監兼主教練保坂拓朗代為出席。

李毅凱：盡力爭取衞冕 首次帶隊參與省港盃的安帥，在卡塔爾接受訪問時，承認對這項盃賽歷史認識不深，惟希望一班有份出戰杭州亞運的年輕球員，可以繼續踢出好表現爭取佳績：「今次賽事盡量會用番有份出戰亞運嘅年輕球員，好可惜安永佳及亞歷斯祖唔喺香港踢唔到，但希望其餘球員藉住對廣東呢個機會，繼續取得進步。」昨日出席記招的港隊後衞李毅凱，指自己經過早前海外集訓，以及亞洲盃分組賽後，狀態愈來愈好：「代表香港無論踢咩比賽，都係一件好光榮嘅事，自己會好好珍惜。始終前幾屆都幫港隊攞到冠軍，希望今年可以同班U23球員踢場好波，幫球隊衞冕。」

廣東隊有備而來 失落近兩屆省港盃嘅廣東隊，今次由周穗安擔任主教練，陣容方面以中超球隊梅州客家做骨幹，再配合效力佛山南獅、廣州隊及廣州影豹等的球員，希望能重奪冠軍。事實上廣東對是次省港盃相當重視，全隊自1月初起已進行4個階段的針對性訓練，惟中國國腳兼射手謝維軍，是役將會缺陣。

港隊中場 林衍廷 港隊眾將昨晚進行操練，希望今晚能先聲奪人。（李浚湣攝） 李毅凱有信心衞冕省港盃。