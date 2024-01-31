on.cc東網直播 冠忠南區贏就出線狙擊香港U23

冠忠南區瀛男 冨樫凌央

今晚「賽馬會菁英盃」上演A組獨腳戲，冠忠南區於九龍灣公園迎戰香港U23。南區今場只要勝出，即能提早一輪出線，4強席位當前絕不手軟；香港U23首循環曾踢和對手，並非無招架之力，且看誰決心更大將3分據為己有。（on.cc東網周三晚8時按次收費直播）

冨樫凌央積極提場 南區早前於首循環分組賽與香港U23打和1比1，主教練楊正光希望球隊吸取教訓，不要再在形勢佔優下失分而回：「上次其實我哋踢得唔錯，只係出現一次失誤就被佢哋追和，一日未完場都唔可以放鬆。」「光Sir」透露部分球員有傷在身，加上古安奴要「坐波監」，對調動有一定影響。

中場冨樫凌央投效南區後的處子戰，正正是與香港U23交鋒，他指自己是役會更主動參與進攻：「始終我加盟冇耐，要啲時間同隊友夾，所以落到場都會多啲出聲，搵機會幫隊友去攻門。」

香港U23兩位主力雲天樂和鄭進泓因獲徵召入省港盃決選，是役無法披甲，主教練司徒文俊承認今場難踢：「我哋冇咗兩個主力，反而南區就有幾個代表『大港腳』踢完亞洲盃歸咗隊，今場絕對比首循環時更加難應付。」「司徒Sir」又盼望球員能發揮速度優勢，為對方製造麻煩。

梁煒烽：唔好失太多死球 球隊陣容不整，中堅梁煒烽勢必承擔更多責任，他表示要避免給予對方太多死球機會：「南區好多球員都好頂得，而且史提芬彭利拿踢完亞洲盃，狀態一定好，要打醒十二分精神去守。」

香港Ｕ23中場 鄧筵霑