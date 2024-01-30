代言合約億億聲仙拿封王名利雙收

澳網新王仙拿揭開網壇新一頁，他成為意大利48年來首位贏得大滿貫錦標的球手，這位22歲小伙子半年完成「三級跳」，名利雙收，成為了場內場外的網壇新寵兒。

仙拿在今屆澳網再爆發其無限潛力，4強拍走塞爾維亞球王兼「世一」祖高域，粉碎他衞冕夢兼終結了其澳網33場連勝紀錄，繼而仙拿在決賽成功逆轉麥維迪夫，生涯首奪澳網及大滿貫冠軍，袋走315萬澳元（約1,600萬港元）的冠軍獎金。

這位去年已成為ＡＴＰ最受球迷歡迎的仙拿，隨着一次又一次的驚人表現，已成為贊助商新寵，其中他已獲得體育品牌NIKE簽下總值1.5億歐元（約12.7億港元）的10年合約，平均每年已有過億港元「打底」。同時，來自意大利的仙拿也獲得該國包括Gucci在內的多個奢侈品牌力撐，去年商業贊助總額已達500萬歐元，加上溫網4強、躋身ＡＴＰ年終賽決賽、台維斯盃冠軍及4個職業賽錦標的獎金，未計算NIKE的代言費，仙拿去年已穩袋2,800萬歐元（2.37億港元），創下了意大利網球運動員的單季收入紀錄。

感謝父母讓他自由選擇 此外，世界名錶勞力士亦睇中了仙拿，讓他「接棒」退役球王費達拿成為新代言人，隨着仙拿奪冠，勞力士官網即時換上這位「澳網新王」的片段慶祝，可見對這位潛力新星的重視程度。

然而，相比起「億億聲」的代言合約，仙拿更感謝父母一直以來都沒有給他壓力，讓他自由選擇，仙拿少年時的「強項」其實是滑雪，直到14歲才「忽然轉軚」練習網球，17歲參加挑戰賽，19歲就贏得ＡＴＰ冠軍，22歲更奪生涯首個大滿貫，捧盃後他坦言：「我的職業生涯光速提升的，人生千變萬化。」澳網過後，仙拿表示要追尋下一個目標：「如果我想再次贏得大滿貫，還要繼續努力。」