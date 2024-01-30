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港隊決選22人鐘樂安榜上有名
省港盃將於周三在旺角大球場舉行首回合賽事，足總昨日公布決選名單，東方中堅鐘樂安（圖）亦有入選。
是次決選名單共有22人，幾位有份出戰亞洲盃的球員都有入選，包括陳肇鈞、謝家榮和潘沛軒，而東方中堅鐘樂安亦獲得徵召。港隊會於今日在旺角大球場舉行賽前練習，翌日就在同一地點與廣東交手。
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