滿貫遊協合辦青訓培育新血

滿貫昨日宣布，與香港遊樂場協會（遊協）簽署為期5年的合作協議書，聯合推出「滿貫全港青少年精英籃球訓練計劃」，成立梯隊吸納新血，培育未來籃壇新星。滿貫主教練徐仲毅亦有份參與設計訓練計劃內容，他期望引入台灣訓練模式，為本地籃壇打好根基。

「滿貫全港青少年精英籃球訓練計劃」目標對象為14至17歲及18至21歲青少年籃球運動員，即日起可以報名，截止日期為2月18日，並將於2月25日假修頓場館進行全港選拔。選拔隊將進行3個月每周2至3課訓練，期間有機會參加台灣5天交流團，與當地球隊友賽及接受當地教練指導，其後將選出最後15人加入精英隊訓練，出戰下季乙組聯賽，有潛質的球員更有機會提拔上一隊滿貫，出戰甲組賽事。

引入「台灣模式」加強基本功 滿貫青年軍除提供系統性籃球訓練，學員亦有機會參加不同活動回饋社會，香港遊樂場協會總幹事溫立文表示：「我們希望透過籃球運動，讓年輕人學習體育精神，迎難而上。」滿貫籃球隊創辦人兼領隊王嘉俊亦言：「今次與遊協合作，希望建立一個長期和穩定的計劃，透過甲一球星效應增加他們對籃球的熱愛。」

滿貫青年軍教練團由滿貫及遊協教練組成，滿貫總教練徐仲毅透露內容會滲入「台灣模式」，加強基本功訓練︰「台灣球員基本動作都非常紮實，但我感覺香港球員比較缺乏這一部分，畢竟訓練時間比較少，希望利用長時間累積和系統化的訓練，達到最大的效果。」■圖、文：余樂詩