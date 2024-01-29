劉慕裳K1超聯巴黎站奪銅

香港空手道好手劉慕裳（Grace）本周出戰WKF空手道K1超級聯賽巴黎站賽事，作為新任世界一姐，Grace原本擁有滿滿的信心，可惜她在準決賽犯下了錯誤，遺憾地無緣金牌戰，她在社交網上向支持者說對不起，而最終她在周日銅牌戰表現反彈，打出43.6分擊敗伊朗選手，袋走今年首項賽事的獎牌。

劉慕裳在女子個人形小組賽首仗表現出色，獲41.9分成功擊敗希臘對手Xenou Georgia Archontia。其後她再以39.4分壓倒意大利的Dominici Roberta，順利出線8強，對手是世界排名比她低的日本選手清水那月（世界排名25位），Grace 再憑本色發揮以42.9分再下一城，無驚無險打入準決賽。

為4強犯錯向fans致歉 然而，劉慕裳在準決賽卻以0.6分不敵另一日本好手尾野真步，「對不起大家，我在4強輸了，我犯了一個連自己也無法原諒自己的錯誤，」Grace在IG發文：「但這就是人生，總有些時候會做錯。」劉慕裳調整心情，並於周日的銅牌戰與伊朗的 Afsaneh Mahsa交手，最終她以43.6分壓倒對手的41分，爭得一面銅牌。