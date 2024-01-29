3月訪華踢兩場 阿根廷有望鬥國足

阿根廷再度訪華！近日該國足總宣布，繼去年6月後，大軍會於3月再次飛赴中國，踢兩場熱身賽，根據阿根廷傳媒爆料，其中一場可能對中國國家隊，但以國足喺今屆亞洲盃嘅低迷表現，勢必面臨重大考驗。

阿根廷捧完上屆世盃冠軍後，曾於上年6月走訪北京獻技，憑美斯、比薛拿各入1球，以2比0擊敗澳洲。雖然當時阿根廷對手並非國足，但仍然掀起搶購門票熱潮，難怪食過翻尋味，僅相隔9個月將再次訪華，並加碼踢夠兩場。據悉阿根廷將於3月18日喺杭州對中國，3月26日喺北京對加納，但最終對手同埋美斯會唔會隨隊，仍然有待落實。

然而，國足喺今屆亞洲盃分組賽3戰不勝，兼冇波入出局，一旦要同世界勁旅阿根廷交鋒，希望球員們加多幾錢肉緊，以免出現大敗賽果。

C朗返沙特即傷愈開操 另邊廂，葡萄牙巨星C朗因為聲稱受傷，導致艾納斯早前喺深圳兩場表演賽一鑊泡。點知呢位即將39歲嘅射手剛離開中國，返到沙特後立即可以參加球隊完整操練，令「詐傷」傳聞四起。更有西班牙傳媒更加爆料，指C朗係想留力踢2月2日凌晨迎戰國際邁亞密嘅熱身賽，保持最佳狀態擊敗美斯多一次喎！