鄧嘉起孖深水埗勇挫港會

香港足球會足球場昨午舉行一場「賽馬會菁英盃」A組賽事。最終深水埗憑鄧嘉梅開二度，艾雲馬高域都有1球進帳，以3比1獲勝，全取3分。

港會派出劉學銘及麥美倫作中場掃蕩，里奧負責攻堅，泰亞高及福保羅先列後備；深水埗方面，拿亞鎮守中路，顏卓彬控制中場，支援鄧嘉爭取入球。

3分鐘，港會幾乎先開紀錄，加斯特夫左路起腳中楣頂彈出。13分鐘，張志昊頭槌二傳，艾雲馬高域起腳被艾斯亨利接實。深水埗到25分鐘先開紀錄，張志昊禁區內被劉學銘踢跌，艾雲馬高域射入12碼，助深水埗領先1球。45分鐘，顏卓彬傳中，拿亞頂入中間，鄧嘉門前頂入，助球隊領先兩球完上半場。

積施利末段兩黃一紅被逐 港會下半場力圖收復失地，52分鐘就有里奧接應傳中射入，助球隊追至1比2。其後港會調入泰亞高加強攻力，81分鐘，簡嘉亨推大位射門僅柱邊出界。2分鐘後，鄧嘉接應罰球頂入今場個人第2個入球，加上積施利末段領第2面黃牌被逐，深水埗贏3比1完場。

圖、文：鄧文滔