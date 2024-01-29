主力歸位搏殺 東方逼和冠忠南區

至於今日「賽馬會菁英盃」A組關鍵大戰，排第3的東方硬撼「2哥」冠忠南區，結果在兩隊都有多名主力復任正選的情況下，打成各一平手。

雖然南區有史提芬彭利拿重回鋒線，但因為佐佐木周有傷未克出任正選，鞠盈智又先列後備，上半場頭20分鐘內，僅得「肥彭」一次頭槌攻門較具威脅。反而有「高級組銀牌」決賽後顧的東方，憑藉馬高斯和梁振邦兩名老將控制中場，連番為馬希偉和巴科爾製造埋門機會，佔盡上風。

23分鐘，巴科爾禁區內遭陳潤潼侵犯，球證直指12碼，但馬高斯竟老貓燒鬚，主射連龍門框都不中，錯失先開紀錄的機會。正當大家以為上半場會互無紀錄之際，冨樫凌央開出左邊角球，基斯遠柱頂回中路，伏兵門前艾華頂入，替南區劣勢下取得領先完上半場。

丹尼爾頭槌破網救駕 下半場，南區作出調動，由容昊和陳凱柏，入替陳潤潼和黎格爾。56分鐘，艾華右路傳中，賀爾情急解圍下中楣。其後東方一口氣調入孫銘謙、余在言和吳宇曦；而南區就以趙聡悟入替陳傲軒。70分鐘，「肥彭」禁區頂起腳，鍾凱文有反應拍出底線。之後「肥彭」傷出，東方亦把握機會大舉反撲，81分鐘，東方的努力終有回報，丹尼爾禁區內跳頂入網，扳平1比1。雖然補時階段南區古安奴兩黃一紅離場，但東方都未能再添紀錄，打成1比1平手。