晉峰理文「窿窿」收場

「賽馬會菁英盃」昨午B組另一場賽事，兩支篤定出局的球隊晉峰和理文對碰，最終理文多次攻門都無功而還，與晉峰踢成「窿窿」0比0收場，各得1分。

龐焯熙屢救險球 理文今場收起剛出戰卡塔爾亞洲盃的港隊成員胡晉銘和艾華頓，兩隊上半場互有攻守，晉峰先於25分鐘有李倫權左腳勁抽射門，但被理文17歲門將潘尚希接到。理文28分鐘由張熹延於禁區頂攻門，但皮球省中晉峰中堅金賢昊，半場兩隊踢成0比0。

晉峰今場防守相當集中，一對韓籍中堅金賢昊和金相佑多次成功解圍，於54分鐘作出快速反擊，邵昀俊右路斬入禁區，可惜奧廸加將球頂高。之後輪到理文強攻，羅焯熙處理禁區頂罰球，但晉峰門將龐焯熙快顏樂楓一步將球沒收。4分鐘後，理文再有保利臣禁區內頭槌攻門，同樣被門將龐焯熙救到。遲遲未能取得入球的理文於79分鐘再有機會，但後備入替的亞哥斯達頭槌攻門頂出界，而87分鐘基華尼頓的罰球亦未能命中目標，最終兩隊戰成0比0，各得1分。

圖、文：余樂詩