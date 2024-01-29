5球大勝均業北區 標準流浪重登榜首

昨日「賽馬會菁英盃」在九龍灣公園上演B組榜首大戰，由標準流浪惡鬥均業北區。流浪憑趙正宇梅開二度，加上伊巴謙、神田夢實及劉智樂各入一球，最終以5比0大勝而回，兼憑較佳對賽成績，壓過對方升上榜首。

流浪今場起用陳冠燊、趙正宇及陳耀祖3名U22，為港隊踢完亞洲盃歸隊的林衍廷，與林嘉緯鎮守中場，新兵和田凌與伊巴謙、神田夢實組成前線三叉戟。9日3戰的北區，3名擔正的U22球員為張桂華、戴子軒和劉君正，刑滿復出的韋法頓與柏度鎮守後防，林樂勤、黃偉國負責攻堅，肯迪先列後備。

趙正宇梅開二度 兩隊開賽初段未入局，戰至32分鐘，流浪神田夢實前場搶截成功後來一腳勁射，門將張桂華撲出不遠，趙正宇近門補中，揭開流浪大勝序幕。4分鐘後神田夢實交出直線，伊巴謙第一腳射門被擋，再射近柱破網。落後的北區之後換入陳浩嘉，42分鐘這名小將無人看管下勁抽，惟角度太正，半場北區落後兩球。

易邊後北區一口氣換入馬圖斯、肯迪加強攻力，48分鐘前者殺入禁區起腳，被門將陳冠燊撲出。56分鐘林樂勤罰球直射又無功而還。

戰至61分鐘北區再度失守，伊巴謙橫傳，神田夢實後上撞射得手，領先至3比0。流浪之後得勢不饒人，70分鐘趙正宇接應神田夢實傳送，可惜單刀斜出。7分鐘後趙正宇再有機會，今次連過幾關後快門將一步射入。84分鐘伊巴謙右路傳中，劉智樂斜身一射省中人入網埋齋，最終流浪以5比0擊敗北區，全取3分。

圖、文：李浚湣