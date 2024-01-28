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杜國榆加盟標準流浪
（標準流浪圖片）
標準流浪昨日透過球隊Fb專頁宣布，獲前外流中甲丹東騰躍的本地球員杜國榆（左）加盟。這位26歲球員揮筆簽約後表示：「感謝莫耀強會長同總監Philip（李輝立）畀機會我。流浪係支歷史悠久嘅球會，上季成績好好，而且有唔少出色嘅球員，好似喺亞運合作過嘅前輩林嘉緯等，非常期待同佢再次並肩作戰。」
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