賽馬會菁英盃4連發過足癮
今日「賽馬會菁英盃」開快車，一口氣上演4場分組賽，包括兩場出線關鍵戰，A組東方假深水埗運動場硬撼冠忠南區，B組標準流浪坐鎮九龍灣公園與均業北區合演榜首大戰，同時間還有B組理文與晉峰於斧山道運動場相會；香港足球會足球場舉行的A組港會對深水埗，則屬壓軸戲碼。
東方冠忠南區出線關鍵戰
東方剛以2比1險勝香港Ｕ23，賽前踢多一場下落後冠忠南區2分，如欲出線是役不容有失，主教練盧比度指會竭盡全力，惟不會給予球員太大壓力：「今場波直接影響出線，我認為係『五五波』，球隊絕對有機會贏波，當然南區喺1月簽嘅幾位新兵，都好有質素，實力提升咗唔少，但我對自己班年輕球員夠信心。」東方陣中3名港隊亞洲盃成員葉鴻輝、孫銘謙及余在言仍未復操，是役將會缺陣。
楊正光：要嚴防對手後上助攻
冠忠南區主教練楊正光同樣指是役戰果對出線相當重要，揚言「當決賽咁踢」，並提醒球員嚴防東方中後場後上助攻：「佢哋球員好擅長後上入波，好似馬高斯，一定要做好防守，連門將都要打醒十二分精神，適當時間要出嚟解圍。」「光Sir」又透露幾位亞洲盃港腳史提芬彭利拿、鞠盈智和伍瑋謙均有機會候命。（周日下午3時開賽）
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：