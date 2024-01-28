賽馬會菁英盃4連發過足癮

東方冠忠南區出線關鍵戰

東方剛以2比1險勝香港Ｕ23，賽前踢多一場下落後冠忠南區2分，如欲出線是役不容有失，主教練盧比度指會竭盡全力，惟不會給予球員太大壓力：「今場波直接影響出線，我認為係『五五波』，球隊絕對有機會贏波，當然南區喺1月簽嘅幾位新兵，都好有質素，實力提升咗唔少，但我對自己班年輕球員夠信心。」東方陣中3名港隊亞洲盃成員葉鴻輝、孫銘謙及余在言仍未復操，是役將會缺陣。