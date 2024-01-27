1月30日載譽歸來

新鴻基公司香港帆船賽周2024 農曆新年將至，社會各界都忙着送兔迎龍賀新歲；帆船界亦不遑多讓，將舉行的「新鴻基公司香港帆船賽周」暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」小帆船國際賽事，勢為本地帆船運動添喜氣。

今年的「香港帆船賽周」將於1月30日至2月4日舉行，賽事由中國香港帆船運動總會主辦，以及香港遊艇會協辦，賽事為各地青年帆手通往世界各地主要國際帆船賽的資格賽。今年的比賽包括：29er、2.4mR、ILCA 4、ILCA 6、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva，以及3個初階級別，分別為樂天型帆船初階組、少年碧高組，以及少年Fusion組。10個級別賽事將於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。

中國內地選手成「大戶」 賽事備受肯定 賽事主席Peter Davies表示，「香港帆船賽周」自2014年起首辦，至今踏入第10年。賽會一直都希望把賽事規模不斷擴大，尤如在悉尼、邁阿密和基爾等地舉行的國際青年小帆船賽一樣。Peter續指，之前受新冠疫情影響，賽事無奈中斷了3年；自去年強勢回歸，今年賽事錄得約260名來自世界各地的青年帆船好手報名參賽，當中中國內地的代表更屬「大戶」，可見賽事廣受歡迎，備受肯定。

香港遊艇會「選手村 2.0」萬事俱備 香港遊艇會作為協辦機構，其角色與「選手村2.0」無異。所謂選手村2.0，意指除住宿外，會方為參賽選手提供場地、飲食，以及其他方面之配合，如賽前登記、器材及運動員離岸、回岸登記，以及協助船隻離岸及回岸等安排。因此，舉辦整個賽週所涉及的人力物力非常龐大，會方每日約有150名義工處理上述工作。香港遊艇會會長蘇洛詩指出，會方多年來一直舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船賽，成績超卓。「新鴻基公司香港帆船賽周」的發展亦愈見成熟，蘇洛詩代表香港遊艇會歡迎各地青年帆船好手，並祝願大家可以在賽事中全力以赴，爭取佳績。

賽事3大焦點不容錯過 今年賽事除了中國內地選手成為「大戶」外，尚有3焦點。

首先，港隊帆船運動員高文思，以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡，將出戰ILCA 6型帆船級別賽事，為港隊而戰。其次，去年在首屆「29er亞洲帆船錦標賽」中封后的港將Emily Polson及麥曉彤，今年再度披甲上陣，而少年男子帆船運動員羅子豐，以及林啟朗亦會亮相錦標賽。最後，「航能香港」派出一艘40呎的帆船「無限號」，目的為帶同更多傷健帆船運動員出海，好讓大家在海上觀賽，親身為出戰2.4mR級別帆船的傷健運動員打氣。

預期今屆賽事水準較去年更高。 港隊帆船運動員高文思，以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡，將出戰ILCA 6型帆船級別賽事。 Peter Davies 香港遊艇會會長蘇洛詩，代表香港遊艇會歡迎來港參賽的各地青年帆船好手。