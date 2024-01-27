鄭欽文今爭冠獲李娜教路

李娜於2014年舉起澳網女單獎盃，當時鄭欽文在電視機旁為偶像喝采，10年過後輪到自己亮相澳網決賽，這位中國1姐指最重要保持平常心：「我面前還有一場戰鬥，必須控制情緒，距離夢想只差一步，我還要繼續加油。」適逢李娜今年在墨爾本參加元老邀請賽，澳網期間兩人有多次互動，李娜亦向鄭欽文送上寶貴建議：「不要想太多，只要努力去做。」不過鄭欽文決賽挑戰甚大，皆因她去年美網8強曾遭莎芭蘭嘉淘汰出局，且看今日能否復仇兼捧盃。