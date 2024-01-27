鄭欽文今爭冠獲李娜教路
澳網今日爆發女單決賽，由莎芭蘭嘉與鄭欽文爭后座。21歲的鄭欽文成為繼李娜後，第二位闖入大滿貫決賽的中國球手，她坦言網壇生涯受李娜影響及啟發，更於澳網期間獲「大師姐」贈言。
李娜於2014年舉起澳網女單獎盃，當時鄭欽文在電視機旁為偶像喝采，10年過後輪到自己亮相澳網決賽，這位中國1姐指最重要保持平常心：「我面前還有一場戰鬥，必須控制情緒，距離夢想只差一步，我還要繼續加油。」適逢李娜今年在墨爾本參加元老邀請賽，澳網期間兩人有多次互動，李娜亦向鄭欽文送上寶貴建議：「不要想太多，只要努力去做。」不過鄭欽文決賽挑戰甚大，皆因她去年美網8強曾遭莎芭蘭嘉淘汰出局，且看今日能否復仇兼捧盃。
仙拿淘汰祖高域締造歷史
男單方面，意大利22歲新星仙拿昨日締造歷史，4強以盤數3比1力退祖高域，打破對手33場澳網連勝紀錄之餘，生涯亦首闖大滿貫決賽，明日與俄羅斯的麥維迪夫爭冠，後者昨日落後兩盤下，連取３盤以３比２反勝德國好手沙華列夫。衞冕失敗的祖高域輸得心服口服：「仙拿表現完勝我，我對自己發揮之差感到驚訝。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：