港台電視32╳on.cc東網同步直播港超聯再燃戰火 大埔擺擂台強襲香港U23

大埔射手 盧卡斯

「中銀人壽香港超級聯賽」相隔超過1個月後，今日戰火重燃，大埔於大埔運動場迎戰香港U23。力爭重返積分榜前列的「綠戰士」，兩位主力陳肇鈞及謝家榮完成亞洲盃後火速歸隊，戰力進一步提升；香港U23作客面對強敵，想搶分必須做好賽前部署。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

上場於「賽馬會菁英盃」擊敗深水埗的大埔，乘主場之利必定以3分做目標爭取連勝。兩大主力陳肇鈞（Philip）及謝家榮隨港隊完成亞洲盃後已重返球隊，主教練李志堅表示有留意兩人在亞洲盃的表現：「佢哋返港後即時投入操練，我覺得兩人表現好好，Philip仲幫港隊入波，不過經過咁大型比賽，都要留意吓佢哋嘅心理狀況。」

盧卡斯用入波作報答 重返大埔的盧卡斯近兩場攻入4球，腳風奇順。他十分享受與「堅Sir」再度合作：「大埔對我嚟講就好似屋企咁，教練幫咗我好多次，我想用表現及入波作為報答，證明自己仲有貢獻。」

香港U23早前在「賽馬會菁英盃」4球不敵大埔，主教練司徒文俊表示今日會作針對部署，避免讓對手有太多機會：「佢哋幾位進攻球員速度好快，加上盧卡斯狀態好好，衝擊力同埋門依然好有水準，不得不防。」「司徒Sir」透露林學曦有傷在身，上陣成疑。

林智豐：望速度上搵到食 前鋒林智豐則盼望針對大埔後防球員轉身較慢的弱點，可以製造到攻勢：「大埔一對中堅好高大，相對冇咁靈活，如果可以放多啲過頭波同佢哋鬥跑，有收穫都唔奇。」

香港Ｕ23翼鋒 李樂謙