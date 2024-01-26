莎芭蘭嘉鄭欽文爭后冠

莎芭蘭嘉連續兩屆躋身澳網決賽！這位白羅斯球星昨日在女單4強以7比6（7比2）及6比4力挫歌莉嘉芙，報卻去年美網球后大戰一敗之仇。莎芭蘭嘉將火併鄭欽文爭奪澳網冠軍寶座。

2:0力挫歌莉嘉芙 上屆在澳網奪得個人首個大滿貫錦標的莎芭蘭嘉，面對狀態同樣火熱兼今年未輸過的歌莉嘉芙，雙方首盤咬得勁緊，要進入決勝局，最終莎芭蘭嘉憑強勁發球取得主導，以細分7比2領先。次盤莎芭蘭嘉加強了網前進攻及改善了接發球成功率，多次取得打破對方發球局的機會，最終世界排名第2的莎芭蘭嘉成功破發，以6比4奠下勝利。

她坦言對美網一役耿耿於懷，「我有想起美網決賽的情景，但我對自己講，就扮作練習來對待吧，只要盡力去做，好結果自然會來。」如莎芭蘭嘉最終捧盃，將成為繼艾珊妮嘉於2012/13年後，第一位蟬聯澳網冠軍的女球手。

中國金花鄭欽文於另一場4強硬撼恩絲杜絲卡，12號種子鄭欽文以6比4先拔頭籌，其後鄭欽文保持上佳水準，再贏6比4拿下次盤，首次打入大滿貫決賽。