感謝職球員及粉絲撐到底霍啟山︰派邁亞密波飛作回禮

剛出戰亞洲盃的香港男子足球代表隊，第二批職球員昨午亦正式抵港，有份隨隊的足總主席霍啟山除分享在卡塔爾現場觀戰的感受，又提到會向一眾職球員及部分球迷，免費派發2月4日國際邁亞密在香港大球場對港隊的門票，以感謝他們的付出。

現場「紅海」難以忘懷 是日為一眾「打工仔」上班時間，但接機球迷仍為數不少。今次返港以職員為主，當中包括足總主席霍啟山，而球員方面則只有葉鴻輝、謝家榮、茹子楠、陳肇鈞、陳晉一及黃威共6人，而目前在英國第7級聯賽效力的謝家強、即將轉戰中超的安永佳卻未見蹤影。至於周緣德則赴德國放假，主教練莊恩安達臣亦留在卡塔爾觀看亞洲盃淘汰賽，預計省港盃前才回港。

港隊今次相隔56年再出戰亞洲盃，事務繁忙的足總主席霍啟山，亦特意抽時間親赴卡塔爾觀看最後一場對巴勒斯坦賽事，他直言感到相當感動：「始終隔咗咁耐再踢決賽周，場波好緊湊，見到港隊愈踢愈好，多謝職球員付出。同時都要多謝一班球迷，現場一片紅海令我好深刻，氣氛相當好，相信可以令到球員踢得更投入。」

港隊雖然3戰全敗未能晉級，但「霍生」認為對手實力屬於國際級水平，對他來說港隊有份參與「已經贏咗」，他又透露會向一班職球員派發獎勵：「按照足總制度達唔到獎金安排，但今次足總都有小小心意畀大家，首先全部職球員每人都有兩張國際邁亞密波飛，同埋會有一部分嘅飛，送畀今次飛去卡塔爾睇波嘅球迷，但數量、派發方式等細節安排中，希望大家一齊享受呢項盛事。」圖、文：李浚湣