柏斯火力全開轟33分永倫季軍戰先下一城

昨晚香港男子甲一籃球聯賽頭場舉行季軍戰首回合，上屆殿軍永倫憑柏斯轟全場最高33分，以89比84擊敗康仁福建，在3場2勝制的系列賽中先拔頭籌。

永倫和康仁福建4強分別不敵香港東方和滿貫跌落季軍戰，首節兩隊互有領先，「黃金戰士」有中鋒柏斯單節轟17分，福建則有李察士和黃律堯各得7分，永倫首節以24比22稍稍領先。

泰那上半場做「駁腳」 第2節，李察士連得5分助福建追至29比29，但永倫有蘇恩樂轟三分球再度領前，泰那、林俊達、周迎堅亦先後剷籃得手，加上韓天次的三分球，永倫半場領先53比44。永倫「得分機器」泰那上半場多做「駁腳」工作，僅5次出手得7分。

康仁福建控衞黃律堯今場出手次數增多，換邊後率先投進三分波，另加一記後仰跳投，追至落後5分。永倫收起泰那，仍有柏斯、韓天次和周迎堅穩住局勢，合力打出8比0攻勢再度拉開，之後再有陳可鈐命中三分球，加上林俊達兩次上籃得手，助球隊領先多達14分。福建由譚子健一記中距離「止血」，永倫以71比59繼續領先。

決勝節，康仁福建的楊瑞鴻再度上場，福建隨即大打反擊，打出一段14比0攻勢，其中6分由黃子謙所得，李察士亦送上大力入樽，楊瑞鴻則以中距離得手，追至僅落後1分。永倫柏斯繼續硬闖禁區搶分，另有蘇恩樂外投得手，福建最後1分鐘再追至落後1分，惟永倫再有周迎堅連過3人上籃，及後韓天次兩罰全中，助永倫拉開5分差。黃律堯最後10.9秒在外線博得罰球，惟3罰僅中1，最終永倫以89比84取勝。

永倫中鋒柏斯豪取全場最高33分，另加18記籃板，韓天次和林俊達各得11分，另外隊長周迎堅上陣近27分鐘，取得9分15籃板7助攻。康仁福建外援李察士取28分、10個籃板、黃律堯緊隨其後得15分、5籃板，另外黃子謙獲12分、7籃板。

周迎堅：之後要繼續進步 賽後「黃金戰士」隊長周迎堅表示：「坦白說今場打得不太好，我們兩日前才輸球，士氣大受打擊，不過都要面對。我們今季目標是至少入冠軍戰，可惜做不到，的確有點失望，唯有在之後的比賽繼續進步。」圖／文：余樂詩、鄧文滔