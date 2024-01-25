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火速返港
（李浚湣攝）
港隊完成亞洲盃分組賽所有賽事後，昨早旋即由卡塔爾乘搭飛機返港。昨晚首批職球員率先抵埗，當中包括米高、艾華頓、祖連奴、胡晉銘、陳俊樂及勞烈斯等17名球員，現場亦有多名球迷前來接機，場面相當墟冚。至於另一批代表隊職球員，則獲安排於今午抵港。
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