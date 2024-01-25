賽後感觸落淚茹子楠認留憾

港隊不敵巴勒斯坦，茹子楠及葉鴻輝賽後齊齊哭成淚人，兩人均表示被專程到現場打氣的球迷所感動。「茹子」對分組賽煞科戰未能交出好表現感遺憾，但強調港隊前進的腳步不會因出局而停下。

完場後，一眾港隊球員走到場邊向球迷致謝，期間「茹子」難忍男兒淚，要葉鴻輝上前安慰。進行藥檢後茹子楠被記者追問落淚原因，心情仍未平復的他表示：「呢場波我哋當決賽咁踢，但表現得唔係好好，再見到球迷咁落力打氣，而且失波我都有責任。」

港隊經過分組賽頭兩場的優異演出後，球員信心大增，是役期望也因而提高，但表現與理想有落差，「茹子」謂：「頭兩場後我哋覺得同西亞球隊拉近咗，甚至對伊朗我哋都做到攻勢，結果今場有壓力下影響表現。」他又承認留有遺憾：「我唔知幾時再有機會入到決賽周，係差少少，但大家都盡咗力。」

葉鴻輝為擁躉熱情爆喊 「茹子」認為今次大賽是寶貴的經驗，並不忘向記者透露「阿輝」的安慰說話：「『輝哥』話我依家得25歲，可能仲有10年時間幫港隊比賽，今次只係其中一場波，陸續有嚟。」他表示會嘗試收拾心情：「可能要少少時間，嚟緊仲有世盃外圍賽，恢復好就繼續迎戰。港隊係冇終點，一直只有過程，係向上升嘅過程。」

今場未有上陣的葉鴻輝，謝場期間自己亦忍不住哭成淚人：「咁多球迷作客嚟到卡塔爾，佢哋嘅打氣聲好勁，就算現場大部分球迷都係支持巴勒斯坦，但幾百位港隊球迷嘅聲勢已經好過對手，雖然完成唔到晉級心願，都好感動。」