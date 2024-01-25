安帥：展開新一頁

3球負巴勒斯坦 港隊無緣晉級 周二晚在卡塔爾哈利法國際球場上演的亞洲盃C組煞科戰，港隊力圖贏波以「最佳第3名」身份出線，惟面對世界排名99位的巴勒斯坦，港隊表現明顯較上兩場遜色，加上艾華頓尾段射失12碼下，最終以0比3落敗，小組3戰全敗無緣晉級。賽後主教練莊恩安達臣認為今次大賽出局，不是故事的終結，而是象徵港隊新一頁的展開。

港隊是役作出兩個調動，謝家榮把守最後一關，米高取代孫銘謙，與安永佳及艾華頓組成前線組合，中堅則由周緣德夥拍勞烈斯，至於鞠盈智、謝家強及張憙延未列入大軍名單。賽前公布港隊正選名單時，現場播放已故歌后梅艷芳的名曲《夕陽之歌》。

巴勒斯坦賽前僅獲1分排第3，同樣要贏波爭出線，4分鐘即獲埋門機會，達巴治壓過周緣德後射中網側，此子12分鐘頭槌破網，巴勒斯坦打破悶局。28分鐘港隊再迎壞消息，勞烈斯與對手爭頂時，不慎觸傷膊頭舊患，由李毅凱入替。31分鐘港隊獲扳平機會，陳肇鈞接應米高橫傳，惟門前射高。臨完半場艾華頓禁區內起腳射得太正，港隊半場落後一球。

補時階段艾華頓12碼宴客 易邊後港隊急欲扳平，惟49分鐘遭肯巴爾頭槌攻陷，巴勒斯坦領先2比0。港隊隨後換入黃威及上演地標戰的祖連奴加強攻力，踢至60分鐘，施安起腳中楣，達巴治補中射成3比0，港隊孤注一擲再換入孫銘謙及史提芬彭利拿，但仍然受壓，79分鐘謝家榮撲出施安單刀不致多失。補時階段祖連奴禁區內傳球省中艾巴達手部，經ＶＡＲ介入後，球證判罰12碼，惟艾華頓操刀中楣，港隊最終以0比3落敗，無緣16強。

賽後莊恩安達臣承認對手表現更佳，但認為港隊亞洲盃之旅告一段落，不是故事的終結，而是象徵新一頁的展開：「我哋係想贏，開局都不錯，但其後勞烈斯受傷影響組織，加上把握唔到初段兩個機會，有啲唔夠運。」他指港隊已踢出部署，惟把握力成勝負關鍵：「今場我哋踢得夠侵略性，對手喺入波前機會唔多，但一有機會就把握到，呢個就係分野。」

贏得尊重「可以昂首回港」 安帥續稱：「我哋由外圍賽開始，超過56年重返決賽周，係行前咗一大步，係新一章嘅開始，今次港隊有唔少年輕球員，我專注培養具心理質素、願意為港隊球衣付出嘅球員。」他認為港隊表現贏得尊重：「我哋可以昂首回港，為球隊今次嘅成就感到驕傲。」賽後有港隊球迷留在球場高喊打氣口號，安帥一度向他們發表講話，球迷回應時亦作出挽留，對此安帥表示：「我同足總合約2025年先屆滿，未來會發生咩事冇人知，我哋拭目以待。」林卓臻卡塔爾多哈直擊

米高（右）是役未能為港隊取得入球。 莊恩安達臣