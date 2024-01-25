重登「世二」吳安儀下周征歐

香港「四眼Cue后」吳安儀在今年首次公布的女子世界排名，回升至第2位，力壓12屆世界冠軍伊雲絲，然而表現強勢的泰國名將勒查露仍穩坐「世一」位置。

世界女子職業桌球巡迴賽昨日更新了踏入2024年的首個世界排名，剛在比利時獲得亞軍的吳安儀，以57,375分位列次席，近年表現勇猛的泰國勒查露則以69,188分保持「一姐」席位，英格蘭三位名將伊雲絲（51,250分），簡娜（47,875分）及亨特（47,438分）分別位列第3至第5位，而值得一提是香港另一位女將何綺琪亦成功躋身世界Top 16。

先赴阿爾巴尼亞再飛英國 這個世界排名是以球員過去兩年的成績作計算，而去年10月打破18個月錦標荒奪得澳洲女子賽冠軍的吳安儀，連同剛在比利時獲亞席後，其單年計算的世界排名上暫列首位，以21,750分略為領先勒查露（21,375分），下周一（29日）將出戰阿爾巴尼亞女子桌球公開賽，與一眾強手再爭逐，稍後她將飛回英國列斯參加Q Tour，以爭取明年重返男子職業賽爭逐。