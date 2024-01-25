女單4強演「新丁」對碰 恩絲杜絲卡火併鄭欽文

從外圍賽出發的烏克蘭奇兵恩絲杜絲卡在澳網再續神奇之旅，昨在女單淘汰了非種子的捷克的露絲高娃，生涯首闖大滿貫4強，並創造了澳網紀錄。至於她的對手則為同為「新丁」，就是中國女將鄭欽文。

烏國奇兵贏過香港公開賽 隨着今屆澳網多位大牌球星先後出局，爆冷戰果頻頻出現，世界排名93位的恩絲杜絲卡在8強戰僅花78分鐘，以直落兩盤6比3、6比4擊敗露絲高娃，篤定4強席位；她是自1978年澳洲的瑪迪遜之後，首位在開季的大滿貫上躋身女單準決賽的外圍賽晉級者。值得一提，現年23歲的恩絲杜絲卡累積3個WTA單打錦標，而其首個職業賽冠軍，正是她在2018年香港女子公開賽稱后所獲得。

至於恩絲杜絲卡的4強對手，則為中國的鄭欽文。這位21歲球手在同日的8強，與俄羅斯的嘉蓮絲卡雅鬥足3盤，結果鄭欽文以6比7（4比7）、6比3及6比1反勝，贏盤數2比1晉級，與恩絲杜絲卡爭逐決賽席位。

這是鄭欽文首次躋身大滿貫單打4強，以往她最佳的成績為去年美網8強；她也是繼李娜及鄭潔之後，第3位能夠打入澳網4強的中國球手。這次突破性成績，將提升她的即時排名首次闖入世界前10。