勇挫晉裕南華第5名衝線

甲一男籃聯賽昨晚上演名次賽，南華憑朱亮和曾湛元各得23及22分，以91比84擊敗晉裕，今季以第5名完成賽季。

梁兆華余理洋未披甲 南華和晉裕早前於附加賽分別不敵康仁福建和永倫無緣4強，兩隊轉戰名次賽，南華收起梁兆華和余理洋，派出年輕陣容應戰，晉裕則以強陣出擊。首節南華曾湛元剷籃得分，朱亮、陳曉峰顏色地帶搶分，另外亦有鄭凱安外投得手領先13比8，其後晉裕憑艾勤、蘇志樂和林萬進打出9比0攻勢一度反超前，兩隊首節戰成17比17。次節晉裕全力搶分，艾勤大力入樽及中距離得手後，又助攻趙蕸雄攻入三分球，追至26比28。之後南華由曾湛元博得「and1」，連得9分助南華打出13比0攻勢，半場南華拋離至45比30。

易邊後，晉裕大灑「三分雨」，蘇志樂轟入3記三分，加上林萬進和趙蕸雄亦外投得手，追至僅落後5分。不過南華之後由朱亮、鄭凱安、曾湛元和陳曉峰打出10比0，即使蘇志樂單節轟15分，晉裕仍落後59比65。

晉裕於決勝節打出7比0攻勢一舉超前。兩隊之後互有領先，南華雖有中鋒陳曉峰最後1分多鐘5犯離場，但朱亮關鍵時刻中距離得分後再2罰全中，最終南華頂住壓力，以91比84取勝。南華今場5人得分上雙，其中朱亮23分13籃板，曾湛元22分；晉裕方面，蘇志樂和艾勤各得27分。圖、文：余樂詩