險勝晉峰均業北區續做1哥

「賽馬會菁英盃」昨晚於九龍灣公園上演B組獨腳戲，排榜首的均業北區鬥陣前易帥的晉峰。最終末段10人應戰的北區憑馬圖斯梅開二度，以2比1勝出，續做B組「1哥」。

北區派出柏度和葉卓文扼守中路，羅曉聰負責派牌，支援馬圖斯及羅港威攻堅。至於賽前與主教練河赫俊解約的「粉紅兵團」，由龐焯熙把守最後一關，袁世傑利用速度製造威脅，林樂賢先列後備。

馬圖斯包辦兩球 9分鐘，馬圖斯左路接應傳送起腳，未能射破龐焯熙十指關。16分鐘後，肯迪左路被對手包圍下射門，僅告斜出。戰至上半場末段，黃政德右路推大位起腳高出，兩隊半場互交白卷。

僵局到55分鐘終被打破，周家樂左路傳中，羅港威射門，馬圖斯門前加一腳，助北區先開紀錄。北區其後調入何振廷和陳曜燃，加強中前場活力，但「粉紅兵團」到65分鐘反而由李倫權右路妙射得手，追成1比1。75分鐘，陳曜燃左路傳中，馬圖斯門前射入再度領先，即使球隊尾段有陳曜燃被逐，但北區仍保住勝果贏2比1完場。圖、文：鄧文滔