港台電視32╳on.cc東網同步直播甲一爭霸最後直路

康仁福建 楊瑞鴻

香港甲一籃球聯賽進入最後階段，今晚修頓場館會上演兩場Game 1激鬥，頭場有兩支勢均力敵的球隊康仁福建及永倫在季軍戰對撼（港台電視32及on.cc東網周四晚7時直播）；壓軸尾場則為今季甲一王者之爭，由滿貫及香港東方兩支爭標熱門正面交鋒，力圖在Game1先拔頭籌。（on.cc東網周四晚8時40分直播；港台電視32周四晚10時30分播映）

康仁福建蓄銳鬥永倫 今晚甲一聯賽頭場會舉行季軍戰Game 1，由今季異軍突起的康仁福建對永倫。「黃金戰士」日前才出戰季後賽4強Game 3，在體力有影響下，會否被福建先下一城成為焦點。

福建今季成績令人眼前一亮，以第5位完成常規賽，附加賽更擊退去屆總冠軍南華，繼2017年後再度打入季後賽，雖然4強直落兩場被滿貫淘汰，但球隊外援李察士融入球隊後愈打愈好，4強Game 2對滿貫取得17分17籃板，獲得不少球迷讚賞，加上本季逐漸被球迷認識的楊瑞鴻，隨時在季軍戰炮製驚喜。

「黃金戰士」體力輸蝕 永倫方面，他們日前才剛於4強Game 3僅負香港東方，體力難免不及以逸待勞的福建。不過「黃金戰士」火力一向有保證，而且「黃金戰士」在常規賽曾以86比49大破福建，只要韓天次及文俊浩等人，分擔泰那和柏斯的得分壓力，永倫理應被看高一線。

另外，今晚頭場完結後，將會進行本地籃壇名將潘志豪永倫球衣榮休儀式，以表揚他多年來在籃球場上作出的貢獻及籃壇上的輝煌成績。

滿貫香港東方爭頭籌 經過連場激戰，今季甲一聯賽總決賽戲碼終於誕生，會由今季15連勝的滿貫，與香港東方交手，進行5場3勝的系列賽，而今晚尾場賽事就會上演Game 1大戰。

綠軍晉級未逢敵手 「綠軍」滿貫曾於2019年殺入甲一總決賽，可惜當時不敵南華屈居亞軍，上季4強亦被香港東方淘汰，今季捲土重來，先奪銀牌冠軍，其後邀得惠龍兒及吳松峻兩大好手加盟，人腳更見充裕。常規賽9戰全勝，盡展霸氣，4強就直落兩場輕取康仁福建，昂然晉級總決賽，將與香港東方爭冠軍。

隊中得分主力蔡再懃坦言對手主力基拔復出，部署難免會作改動：「基拔可以打3、4號位，他復出後聯同麥洛連和『阿卜』（卜聿揚），相信香港東方的內線與我們相差無幾，務必謹慎應付。」「阿懃」又期望球隊能夠控制節奏，以免在領先後愈打愈急，浪費優勢。

藍軍基拔復出全力以赴 至於香港東方日前憑久休復出的基拔攻入12分7籃板4助攻，於4強Game 3險勝永倫，再度踏上總決賽地板，基拔認為自己狀態有改善空間，會盡力做得最好，助「藍軍」爭冠：「連同高級組銀牌決賽和常規賽，滿貫本季已打敗我們兩次，因此球隊理應不被看好，但我們依然會全力以赴。」

永倫 周迎堅（右） 香港東方 麥洛連 滿貫 蔡再懃 香港東方 陳兆榮（右） 滿貫 蓋帝斯（左）