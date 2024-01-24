小天后老球王齊闖4強

澳網進入賽事8強戲肉，應屆美網球后歌莉嘉芙承接勇態，年頭已在奧克蘭網賽以5戰全勝封后，來到墨爾本，這位19歲小將持續火熱狀態，面對科絲素嘉的首盤即使因未適應對方打法，一度落後1比5，但歌莉嘉芙韌力十足，勇救兩個決勝分後，扭轉劣勢，逐分逐分追上來，迫使球賽進入Tie Break，並以7比6（8比6）拿下首盤。其後即使輸6比7（3比7）與科絲素嘉打成平手，但歌莉嘉芙憑較佳後勁，再贏一盤6比2，結束這場歷時逾3小時08分鐘的激鬥。這是歌莉嘉芙連續第12場的大滿貫勝仗，兼且在今年保持全勝紀錄。