小天后老球王齊闖4強
美國網球小天后歌莉嘉芙勢不可擋，周二於澳洲網球公開賽8強戰，以盤數2比1擊敗烏克蘭的科絲素嘉，首次躋身這項大滿貫的女單準決賽。
澳網進入賽事8強戲肉，應屆美網球后歌莉嘉芙承接勇態，年頭已在奧克蘭網賽以5戰全勝封后，來到墨爾本，這位19歲小將持續火熱狀態，面對科絲素嘉的首盤即使因未適應對方打法，一度落後1比5，但歌莉嘉芙韌力十足，勇救兩個決勝分後，扭轉劣勢，逐分逐分追上來，迫使球賽進入Tie Break，並以7比6（8比6）拿下首盤。其後即使輸6比7（3比7）與科絲素嘉打成平手，但歌莉嘉芙憑較佳後勁，再贏一盤6比2，結束這場歷時逾3小時08分鐘的激鬥。這是歌莉嘉芙連續第12場的大滿貫勝仗，兼且在今年保持全勝紀錄。
祖高域3比1拍走富斯
另邊廂，塞爾維亞球王祖高域與美國球手富斯於男單8強碰頭，該位36歲老將先以7比6（7比3）拔頭籌，但次盤被破發球局之下，被富斯贏回6比4扳平。不過力爭衞冕的祖高域始終技勝一籌，其後成功主導比賽，連贏多兩盤6比2及6比3，總成績3比1勝出，躋身4強，向個人第11個澳網王邁進。
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