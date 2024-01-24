基拔傷愈復出總場數2:1挫永倫 香港東方勇闖總決賽

香港甲一男籃聯賽昨晚上演「黃藍對決」生死鬥，結果香港東方憑主將基拔傷愈復出取得12分，助球隊以74比67擊敗永倫，總場數贏2比1闖進總決賽，將會與「全勝軍」滿貫爭逐總冠軍寶座。冠軍戰採取5場3勝制，首回合將於周四（25日）舉行。

香港東方今場有基拔強勢回歸，此子自銀牌賽後一直因傷缺陣，球迷終於在這場4強「生死戰」等到猛將復出。今場頭4分半鐘東方先有徐遠征連環轟入8分，帶領「藍軍」打出一段11比4的理想開局，東方之後再有後備上陣的基拔「發威」，連轟3記三分球，助「藍軍」拉開比分至20比13。永倫中鋒柏斯首節錄3犯，僅取得1分，不過永倫憑王牌泰那單節9分，追至15比20。

球員攻守交足貨 泰那上仗命中率高達50%下轟入40分，助永倫扳回一城，今仗東方派出徐遠征專責嚴防這位得分好手，令泰那上半場表現稍為「降溫」，14射僅5中取18分。面對香港東方的高壓防守，永倫上半場三分球表現亦大跌，團隊12次起手僅中1球，東方此節憑罰球取得11分，以38比31繼續領先。

換邊後，香港東方的基拔亦錄得個人第4犯，一度退下火線，不過球隊防守未有鬆懈，令永倫「得分機器」泰那全節僅靠罰球取2分。永倫中鋒柏斯此節擔起得分重任，攻入8分助球隊追至47比55。

決勝節進入戲肉，東方有梁嘉顯轟入一記三分，永倫則有柏斯回敬5分，追至52比58。東方再有梁嘉顯博得「And 1」，加上朱梓鎔外圍得手拉開12分差距。永倫老大哥周迎堅5犯離場，但有連浩駿投進三分球，加上柏斯跳射一度追至僅落後3分，掀起高潮。不過柏斯在最後1分24秒關鍵時刻被吹進攻犯規，亦告5犯離場，最終香港東方以74比67取勝，以場數2比1勝出，殺入總決賽。

余樂詩報道