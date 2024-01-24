明加索夫同球迷玩遊戲贏門票

由球王美斯領軍的國際邁阿密將於2月4日訪港，在香港大球場與港隊拍跳。主辦單位昨晚在奧海城舉辦「足球狂熱終極挑戰」，派出各20張公開訓練，以及表演賽門票，更邀請到港隊代表兼傑志球員明加索夫出席活動，場面墟冚。

現場逾500名球迷觀眾經過上月在奧海城、屯門市廣場參與足球九宮格射龍門遊戲後，成功獲得今次終極挑戰賽入場券。而是日將進行3回合的「啤牌射龍門」，先由明加索夫各抽出10位參加者，手上啤牌為葵扇圖案將可參與遊戲，射入「龍門」者更可獲價值$2,980的表演賽門票兩張。至於未能射中或抽中其他圖案的參加者，亦可獲得酒店餐飲住宿體驗等精彩獎品。

期待與美斯交手 擔任活動嘉賓的明加索夫笑言，今日感受到一眾本地球迷的支持及熱情，盼望屆時可在球場與大家見面：「見到大家有機會喺商場參加活動撲到波飛，為佢哋感到興奮。門票咁快賣晒，證明球迷好期待呢場波，當然我自己都係，始終同美斯、蘇亞雷斯等球星同場踢波機會難得，期望港隊當日可以發揮出最佳水準，自己會盡力擊敗佢哋。」

圖、文：李浚湣