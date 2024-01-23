港男女隊獲外卡主場衝奧

巴黎奥運三人籃球男、女子組各有8個參賽名額，其中香港作為首輪資格賽主辦城市，可獲「外卡」資格參戰，與另外7個國家或地區競逐入場券，勝出代表隊將直入奥運。根據2023年11月的世界排名，巴黎奥運三人籃球男、女子組已各有3個名額獲確認，男子為塞爾維亞、美國及中國，女子組資格則屬中國、美國及法國，餘下5個名額將透過3場資格賽決定。