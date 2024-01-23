港男女隊獲外卡主場衝奧
香港成功爭取為2024巴黎奧運資格賽首站主辦城市，賽事將於4月12至14日舉行，屆時香港男、女子三人籃球隊以「外卡」參戰，歷史性於主場爭取奧運資格。
巴黎奥運三人籃球男、女子組各有8個參賽名額，其中香港作為首輪資格賽主辦城市，可獲「外卡」資格參戰，與另外7個國家或地區競逐入場券，勝出代表隊將直入奥運。根據2023年11月的世界排名，巴黎奥運三人籃球男、女子組已各有3個名額獲確認，男子為塞爾維亞、美國及中國，女子組資格則屬中國、美國及法國，餘下5個名額將透過3場資格賽決定。
本地Top10球手選出4人
代表隊球員選拔方面，M1 Group Limited行政總裁兼中國香港籃球總會副會長黃耀健表示，「香港站資格賽參賽球隊6名合資格參賽球員，其中4人須在所屬國家或地區球員世界排名最高（3月11日前）的10名球員中選出來。」根據FIBA官網，現時三人籃球世界排名最高之6位香港男球員順序為蔡龍德、楊文綱、文俊浩、文俊傑、余普生及楊瑞鴻；香港女子Top 6球員則為唐曉蕾、陳偉萍、雷淑怡、古芷程、馬丹鳳及楊溢希。■圖、文：余樂詩
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：