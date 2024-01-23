甲一季後賽4強Game 3 香港東方永倫生死鬥

香港東方 梁嘉顯（右）

永倫和香港東方於甲一男籃聯賽4強賽鬥得難分難解，Game 2「黃金戰士」在無退路下，憑「得分機器」泰那轟40分扳回一城，現時兩隊各勝1場，今晚藍、黃兩軍爆發「G3生死戰」，定必出盡全力爭入總決賽，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周二晚7時30分直播；港台電視32周二晚10時30分播映）

永倫4強G1以69比74不敵「雙塔」卜聿揚和麥洛連合轟46分的香港東方，連計銀牌賽錄得對東方3連敗。「黃金戰士」G2憑泰那全力開火，終以73比69取勝，3場2勝賽制下追成總場數1比1，重燃晉級總決賽希望。該仗泰那半場已搶得21分，他全場狂轟40分，命中率高達51.7％，另外他轟入了5記三分球，其中在最後19秒的「corner 3」最為關鍵，助原本落後1分的永倫反超奠定勝局。值得一提的是，永倫團隊上仗搶得46個籃板，比香港東方多14個，亦是另一勝利關鍵。

柏斯︰冇打算輸波「回家」 永倫美籍中鋒柏斯上仗貢獻「雙雙」11分、15籃板，他大讚球隊G1之後迅速調整，已做足心理準備迎接「生死戰」：「上場致勝關鍵在於防守，我們奮鬥到最後一刻，籃底卡位、保護籃板、減少失誤、做好進攻，我為球隊感到十分自豪。我知道今場肯定是場硬仗，我們今季已經4次交手，對彼此都有一定認識，相信球隊會有對策。輸球就要回家，但我們沒有這個打算，今場一定會搏到盡！」

香港東方上仗有3人得分上雙，加拿大籍中鋒麥洛連取得15分、9籃板，射手梁嘉顯三分球11射3中，取14分、4助攻，陳兆榮則有13分4籃板4助攻。麥洛連和卜聿揚G1合搶34個籃板，但上仗兩人未能把握他們的身高優勢，只搶得15個籃板，G3能否發揮應有水準將成關鍵。滿貫上周以直落兩場擊敗康仁福建率先晉級總決賽，今季仍然保持不敗之身，到底是永倫還是香港東方於總決賽挑戰滿貫，今晚自有分曉。

永倫 泰那（右）