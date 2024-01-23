安永佳：唔怕巴軍粉絲氣勢勁

今晚香港對巴勒斯坦一戰，港隊為出線不容有失。其中前鋒安永佳（Matt）承認球隊在前場把握力方面需要有所提升，才可取得好成績。

周日港隊續於卡塔爾大學訓練場進行操練，是日陳俊樂未有現身，胡晉銘則在場邊獨自慢跑，大軍熱身後被分成3組，其中部分對伊朗擔正的球員，就進行「搶馬騮」等輕鬆訓練，其餘球員包括頭兩場因傷倦勤的祖連奴及艾里奧等，則被安排參與強度較高的4對4分組賽及射門訓練。

會擔起入球重責 安永佳強調今仗會以全取3分為目標，並表示已準備好擔起入球重責：「上場（對伊朗）如果我哋把握力強啲，完全有機會逼和甚至贏埋，呢方面我哋全隊都需要做好啲，港隊嘅進攻球員好有實力嘅，相信只要我哋負起入波重責，今場可以攞到好成績。」

巴勒斯坦過去兩戰都吸引大批粉絲撐場，Matt直言不會被現場氣氛嚇怕：「我哋知道到時對手會有好多人入場打氣，但無論球迷係支持佢哋或港隊，我哋都無任歡迎，看台氣氛熱烈，對球員反而係一種激勵。」■記者林卓臻卡塔爾多哈直擊